Экс-спасатель Штыб призвал выбирать для купания на Крещение проверенные места

Экс-спасатель и парамедик Максим Штыб дал советы читателям «Ридуса» касательно грамотного проведения крещенских купаний в условиях начавшейся в январе оттепели.

Штыб подчеркнул, что купающимся следует придерживаться стандартных мер безопасности при участии в крещенской традиции — в первую очередь, нужно выбирать хорошо оборудованные купальни вместо стихийных мест.

Безопасными считаются только те места, где лед уже проверен, где организованы специальные купальни и где дежурят медработники и спасатели. Купание в необустроенных местах опасно, и в прошлом году это приводило к трагедиям, напомнил Штыб.

Бывший спасатель уточнил, что информацию о подходящих для крещенских купаний местах можно найти на официальных веб-сайтах региональных и муниципальных органов власти.