Экс-советник президента Клименко назвал закон о RuStore важным шагом для защиты российских цифровых сервисов

Обязательная установка национального магазина приложений RuStore на смартфонах станет важным шагом для защиты российских цифровых сервисов. Об этом заявил бывший советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

Пока магазин доступен только на устройствах с операционной системой Android, а для iOS необходима разработка специального программного обеспечения, отметил собеседник.

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский подтвердил намерение развивать собственные цифровые инструменты, подчеркнув необходимость национальных решений во всех сферах. Россия намерена последовать примеру Европы, где недавно заставили Apple создать локальный магазин приложений.