Экс-сенатор Епифанова сообщила, что пенсионеры должны уведомлять СФР о переезде

Пенсионерам России необходимо информировать Социальный фонд о важных изменениях в их жизни, рассказала председатель Социал-демократического союза женщин РФ и экс-сенатор Ольга Епифанова в беседе с RT .

По ее словам, речь идет об изменении места жительства, трудоустройстве или увольнении — такие события влияют на размер различных доплат.

«Если пенсионер не сообщит в СФР данные о подобных изменениях, начисления будут производиться в соответствии с его устаревшими данными о регионе проживания или трудовом статусе», — пояснила эксперт.

Она также напомнила, что важно уведомлять СФР о смене фамилии, паспортных данных и банковских реквизитов.