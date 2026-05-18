Экс-сенатор Епифанова напомнила, что социальная пенсия не назначается работающим гражданам

Социальная пенсия по старости — это единственный вид пенсии, на который могут рассчитывать россияне без официального трудового стажа. Назначается она позже страховой пенсии: в текущем году право на такую выплату возникает у женщин в 64 года, а у мужчин — в 69 лет, сообщила RT экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста России, член президиума центрального совета партии «Справедливая Россия» Ольга Епифанова

Эксперт напомнила, что с 1 апреля 2026 года фиксированный размер социальной пенсии по старости будет установлен на уровне 9424,12 рубля, тогда как средний размер выплат достигнет примерно 16 569 рублей. Эти средства выделяются из федерального бюджета и не зависят от трудового вклада или накопленных пенсионных баллов.

Ключевая особенность социальной пенсии — ее гарантированная индексация и возможность доплаты до прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания. Если начисленная сумма оказывается ниже регионального ПМП, государство автоматически дополняет ее до нужного уровня. Однако важно помнить, что социальная пенсия не назначается работающим гражданам: трудоустройство ведет к утрате права на эту выплату.