Экс-глава КСП Петербурга Лопатников указал на плюсы размещения бюджетных средств под проценты

При руководстве Лопатникова бюджетные средства перестали пассивно храниться на счетах, а начали размещаться в банках под проценты. Поскольку городская казна не расходует все имеющиеся средства одномоментно, пояснил эксперт, значительные суммы остаются неиспользованными месяцами.

«Была создана комиссия и выбрано шесть банков, в которых могли размещаться свободные остатки бюджетных средств. От их размещения в год городской бюджет получал дополнительно от трех до пяти миллиардов рублей», — заявил собеседник СМИ.

Он также отметил, что страх проверки и публичной огласки результатов повысил дисциплину в управлении финансами, упорядочив расходование бюджетных средств.