Экозащитник Расулмухамедов призвал решать проблему бродячих собак гуманными способами
Исполнительный директор «Российского экологического движения» Элмурод Расулмухамедов выступил против закона, который позволяет усыплять бездомных собак после истечения установленного срока содержания. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
По его мнению, проблему бродячих животных можно решить более гуманными способами.
В 2023 году Госдума приняла закон, позволяющий регионам самостоятельно определять порядок обращения с бродячими собаками, в том числе и усыплять их. До этого в законодательстве был прописан единый для всех субъектов формат ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и возврат. На данный момент правом на эвтаназию воспользовались уже 15 регионов России.
Расулмухамедов считает, что необходимо использовать корпоративное пристройство собак, страхование животных, систему обнаружения и сигнализации. Это позволит контролировать опасных собак и сократить численность бродячих стай.
Также эксперт предложил наладить переработку пищевых отходов для кормления сторожевых собак. Он подчеркнул, что убийство собак не решает проблемы, а лишь создает новые.