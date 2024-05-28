Экономист Зубец: выбор недорогих продуктов поможет накопить деньги без потери качества жизни

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, как накопить желаемую сумму без потери качества жизни. Слова эксперта опубликовала радиостанция « Говорит Москва ».

Самый очевидный вариант — поиск хорошей работы. Однако такой способ доступен не для всех населенных пунктов, отметил эксперт. В качестве альтернативы он предложил экономию, например на продовольствии.

«Один и тот же набор калорий и питательных веществ можно купить в магазине за разные деньги», — добавил специалист.

По его мнению, стоит попробовать покупать необходимые продукты по более низкой цене. Оставшиеся средства следует вкладывать в ресурсы, стоимость которых растет.