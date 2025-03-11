Экономист Зубец: средний класс в России начинается от 100 тысяч рублей на человека

Эксперты ВШЭ составили портрет среднего класса в городах России. По их мнению, представители этой группы получают не менее 75 тысяч рублей в месяц, а тратят около 83 тысяч рублей. Экономист Алексей Зубец выразил несогласие с такими оценками, сообщило радио « КП ».

На взгляд эксперта, реальный порог для среднего класса составляет 200 тысяч рублей семейного дохода. Это значит, что каждый из двух работающих должен получать по 100 тысяч рублей.

Эта категория людей, пояснил специалист, может оплачивать себе отдых, медицину и образование, поэтому суммы, названные аналитиками ВШЭ, кажутся заниженными. Люди со средним доходом отличаются умением планировать на пять-шесть лет вперед, добавил Зубец.