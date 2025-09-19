Экономист Жуков заявил, что круизы по Дальнему Востоку станут этапом роста региона

В 2026 году начнется реализация проекта «Круиз трех морей», который возобновит морское сообщение между Владивостоком, Сахалином, Курилами и Камчаткой. Свое мнение высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры Управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков в беседе с « ФедералПресс ».

Он напомнил, что до пандемии Владивосток принимал до 30 иностранных круизных судов в год. Теперь предстоит возродить эту традицию с российским флотом.

«Для дальневосточного региона этот проект станет новым этапом экономического и социального развития. Первый круиз запланирован на май 2026 года и продлится 10 дней», — заявил эксперт.

По его словам, для реализации проекта потребуются серьезные инвестиции в инфраструктуру. На Курилах пока нет оборудованных причалов для круизных судов, поэтому для первых рейсов готовят временные места высадки.