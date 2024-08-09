Экономист Задорнов: значительного падения рынка недвижимости в России не случится

Бывший глава Минфина, экономист Михаил Задорнов в беседе с изданием «7Дней» рассказал, что значительного падения рынка недвижимости, на фоне отмены льготной ипотеки, в России не случится.

По словам эксперта, некоторые квартиры могут упасть в цене примерно на 10%. Такое снижение могло бы стабилизировать рынок, поскольку стоимость жилья перегрета.

При этом Задорнов добавил, что в разных российских регионах ситуация может несколько отличаться. Цены на жилье заморозятся там, где идет активное строительство. В первую очередь, это касается Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.