Экономист Варьяш спрогнозировал снижение ключевой ставки до 10% в 2026 году

По мнению эксперта, предпосылки для снижения ставки имеются, и к концу 2026 года она может достигнуть уровня 10–11%. Игорь Варьяш отметил, что производственная инфляция и инфляция на потребительском рынке будут снижаться опережающими темпами по отношению к уменьшению ключевой ставки, что создаст устойчивый тренд.

Профессор подчеркнул положительное влияние снижения ставки как на промышленную экономику, так и на население. Однако он также отметил, что на ближайшем заседании ЦБ снижения ставки ожидать не стоит, поскольку регулятор уже опустил ее на 100 базовых пунктов, что является значительным шагом по банковским меркам. По словам Варьяша, экономика не воспринимает резких движений, и изменения должны быть плавными и предсказуемыми.