Экономист Тимофеев: самый дешевый шашлык из баранины можно приготовить в Адыгее

В преддверии майских праздников экономист Александр Тимофеев поделился с Life.ru расчетами «индекса шашлыка». На основании данных был составлен рейтинг регионов, в которых мясо обойдется дороже и дешевле всего.

Лидером среди субъектов РФ с самым дорогим шашлыком из баранины стала Магаданская область. Там компании из четырех человек придется потратить 2889 рублей.

«Чуть дешевле — на Камчатке (2759 рублей) и Чукотке (2694 рубля), замыкают пятерку лидеров Тверская (2427 рублей) и Владимирская (2380 рублей) области», — сообщил эксперт.

По его словам, самый дешевый шашлык получится приготовить в Адыгее (1221 рубль), Калининградской (1368 рублей) и Омской (1435 рублей) областях.