Экономист Тимофеев объяснил подорожание лодок интересом к речным круизам

В мае 2025 года в России зафиксировали существенный рост цен на моторные и надувные лодки. Такая ситуация стала следствием повышенного интереса к внутреннему туризму и речным круизам, заявил кандидат экономических наук и доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, популярность лодок растет, а цены на них не падают даже при возможных временных снижениях спроса. Напротив, ежегодно происходит увеличение стоимости на 5–7% по всем категориям.

Тимофеев подчеркнул, что российские производители совершенствуют технологии и качество сборки. Отечественные лодки становятся все более конкурентоспособными по сравнению с зарубежными аналогами благодаря новым модульным конструкциям, которые позволяют быстро адаптировать суда под различные задачи.