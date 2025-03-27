Экономист Супруненко спрогнозировал подорожание колбасы на 20%

Экономист Виталий Супруненко спрогнозировал повышение цен на колбасные изделия в розничной торговле России в 2025 году. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам эксперта, при условии сохранения уровня потребления на отметках 2023–2024 годов стоимость может увеличиться на 20%. Цены на колбасу формируются под влиянием множества факторов, в первую очередь — колебаний стоимости сырья. Увеличение цен на мясо из-за нехватки ресурсов или изменений в сельском хозяйстве неизбежно ведет к повышению стоимости готового продукта, пояснил специалист.
При оценке перспектив ценообразования, сообщил экономист, нельзя игнорировать и политические аспекты. Санкции, изменения в законодательстве и прочие политические решения могут оказать существенное влияние на рынок продовольствия в целом, добавило «АБН24».
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