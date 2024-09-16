Экономист Щербаков заявил, что рост зарплат в РФ может простимулировать импортозамещение

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС и доктора экономических наук Александра Щербакова, повышение зарплат в России может оказать положительное влияние на экономику, при условии, что оно будет сопровождаться увеличением производства и предложений. Об этом он сообщил Общественной Службе Новостей.

Эксперт отметил, что в противном случае рост доходов населения может стать причиной ускорения инфляции и экономической стагнации. Экономист подчеркнул, что увеличение заработных плат ведет к повышению внутреннего спроса, и для его сбалансирования экономика должна увеличить предложение.

Щербаков также добавил, что наличие у населения большего объема денег не всегда напрямую приводит к росту инфляции. Потребности граждан растут, и их удовлетворение должно происходить за счет увеличения денежной массы, что подразумевает рост производства. Если производство увеличивается в соответствии с растущим спросом, опасаться инфляции нет необходимости. Напротив, если производство остается на прежнем уровне, а заработные платы увеличиваются, это может привести к инфляционным процессам и экономической стагнации.



Таким образом, повышение зарплат может стать позитивным моментом для экономического развития, так как увеличенные доходы ведут к повышению спроса на потребительские товары и, одновременно, к увеличению накоплений и сбережений в банках. Основной вопрос заключается в способности производства соответствовать растущему спросу, отметил экономист.