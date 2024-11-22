Экономист Щербаченко назвал текущий период не совсем подходящим для приобретения недвижимости

Текущий период является не совсем удачным для приобретения недвижимости. Экономист Петр Щербаченко в разговоре с «Газетой.Ru» призвал россиян отказаться от покупки жилья, пока ключевая ставка остается высокой.

Покупать жилье с использованием ипотечного кредита будет целесообразно тогда, когда ключевая ставка Центрального банка снизится до 10-12%, написал сайт kp.ru. Щербаченко отметил, что, помимо дорогих кредитов, в последнее время сильно увеличились цены на стройматериалы.

По словам экономиста Игоря Балынина, займ на пять миллионов рублей под 30% годовых на срок пять лет приведет к переплате в размере 4,7 миллиона рублей. Продление кредита до 25 лет увеличит размер переплаты до 32,52 миллиона рублей.