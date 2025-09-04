Экономист Рой связал рост цен на продукты в Сибири с глобальным трендом

Жители сибирского региона, включая Омск, отметили не только начало осени, но и увеличение стоимости основных продуктов в магазинах. Ситуацию прокомментировал экономист Олег Рой, сообщил « ФедералПресс ».

По его словам, формирование цен уже давно не привязано к динамике продовольственного рынка. Даже произведенная в Омске продукция отправляется на экспорт.

«Дорожает все и везде, и мы находимся в тренде», — подчеркнул эксперт.

Прогнозируя последствия, он отметил, что приобретение некоторых продуктов станет ограничено финансовыми возможностями граждан. Однако спрос на определенные товары, такие как сливочное масло, остается высоким, несмотря на подорожание.