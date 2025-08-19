Экономист Разуваев назвал неудачной идею с освобождением малоимущих от НДФЛ

Финансовый аналитик Александр Разуваев прокомментировал предложение лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого отменить налогообложение граждан с ежемесячным доходом менее 30 тысяч рублей. Об этом сообщил « Ридус ».

Депутат направил обращение премьер-министру России Михаилу Мишустину с идеей об отмене НДФЛ для наименее обеспеченных слоев населения, мотивировав это улучшением финансового положения и повышения уровня жизни граждан. Однако экономист назвал инициативу неудачной.

«Уже не все помнят, что в России вводили плоскую 13-процентную шкалу НДФЛ, чтобы люди стали получать зарплаты по-белому. Если появится категория налогоплательщиком с нулевым НДФЛ, то это станет стимулом переходить к маленьким официальным зарплатам и получать остаток суммы в конвертах», — заявил эксперт.

Специалист также выразил сомнение в готовности Министерства финансов России вводить серьезные налоговые послабления в нынешней экономической обстановке.