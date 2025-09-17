Экономист РАНХиГС Щербаков назвал причину дефицита кадров в России

Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков отметил в беседе с Общественной Службой Новостей , что низкий уровень безработицы в России может привести к замедлению темпов экономического развития и повышению доли нетрудоустроенных граждан, если не принять меры.

Экономист указал на необходимость отслеживания ситуации с так называемой скрытой безработицей, которая может быть не учтена при расчете уровня безработицы.

«Чем уровень безработицы ниже, тем лучше для экономики, это безусловно. Но вопрос в том, каким образом вычисляется этот самый уровень. Здесь могут быть разные подходы», — сказал Щербаков.

По его словам, дефицит кадров должен покрываться за счет подготовки квалифицированных кадров, а не привлечения неквалифицированной или иностранной рабочей силы. Также экономист отметил связь дефицита кадров с уровнем производительности труда, который в России оставляет желать лучшего.