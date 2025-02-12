Экономист Ракша усомнился в том, что «период охлаждения» спасет от мошенников

Экономист Денис Ракша выразил сомнение в эффективности закона о «периоде охлаждения» в контексте борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом сообщило ИА НСН .

По мнению эксперта, данная мера больше предназначена для случаев, когда человек самостоятельно меняет свое решение о кредите, нежели для выявления фактов обмана.

«Я плохо себе представляю, что тут могут сделать банки. Ну, что они будут доставать этого человека в течение 48 часов, названивать ему и спрашивать, действительно ли он хочет взять кредит?» — высказался специалист.

Он напомнил, что телефонные мошенники используют методы психологического воздействия, буквально «зомбируя» жертву и изолируя ее от внешнего мира. Следовательно, если банки попытаются выяснить, имел ли место контакт с аферистами, потерпевший, скорее всего, станет отрицать любые подозрения, пояснил свою позицию Ракша.