Экономист Петрова: россияне откладывают рождение первенца из-за цен на жилье

Высокая стоимость недвижимости и необходимость внесения крупного первоначального взноса по ипотеке заставляют молодых людей откладывать рождение первого ребенка. Об этом рассказала финансовый консультант, кандидат экономических наук Светлана Петрова в пресс-центре ИА НСН .

Она отметила, что финансовое планирование — слабая сторона для многих семей. Говоря об ипотеке, она подчеркнула, что важно учитывать не только процентные ставки, но и размер первоначального взноса.

«По государственным программам поддержки он заявлен 20%, но мы уже слышим и про 30%, и про 50%. Откуда молодой семье взять деньги на этот взнос?» — задалась вопросом эксперт.

По ее словам, молодые люди стремятся сначала получить образование, устроиться на работу, построить карьеру и накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Однако цены на жилье растут, а вместе с ними — и размеры ежемесячных платежей, добавил «ФедералПресс».