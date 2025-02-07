Экономист Петрова: россияне откладывают рождение первенца из-за цен на жилье
Высокая стоимость недвижимости и необходимость внесения крупного первоначального взноса по ипотеке заставляют молодых людей откладывать рождение первого ребенка. Об этом рассказала финансовый консультант, кандидат экономических наук Светлана Петрова в пресс-центре ИА НСН.
Она отметила, что финансовое планирование — слабая сторона для многих семей. Говоря об ипотеке, она подчеркнула, что важно учитывать не только процентные ставки, но и размер первоначального взноса.
«По государственным программам поддержки он заявлен 20%, но мы уже слышим и про 30%, и про 50%. Откуда молодой семье взять деньги на этот взнос?» — задалась вопросом эксперт.
По ее словам, молодые люди стремятся сначала получить образование, устроиться на работу, построить карьеру и накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Однако цены на жилье растут, а вместе с ними — и размеры ежемесячных платежей, добавил «ФедералПресс».