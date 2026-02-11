Экономист Першина указала на падение интереса молодежи к алкоголю

Доцент Государственного университета управления и экономист Татьяна Першина отметила, что за минувшие 20 лет доля россиян, считающих употребление алкоголя частью национальной культуры, сократилась в три раза. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Производство водки снизилось на 4,2%, коньяка — на 13,3%. Потребление водки снижается уже четвертый год подряд. Также снизился выпуск дешевых плодовых напитков.

«Поколение Z демонстрирует радикально иное отношение к алкоголю по сравнению со старшими поколениями», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, наиболее заметным стало значительное снижение уровня употребления алкоголя среди подростков. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, потребляющих спиртные напитки, уменьшилась с 39% до 9,8%.