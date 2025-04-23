Экономист Паулаускас: полное прекращение действия кредитной линии по инициативе банка невозможно

Экономист Станислав Паулаускас рассказал RT о новой стратегии банков в отношении клиентов, использующих кредитные карты только в беспроцентный период.

Паулаускас прокомментировал информацию от РБК о том, что банки начали сокращать лимиты и блокировать операции по кредиткам таких клиентов. По его словам, речь идет о держателях, которые используют карты строго в пределах льготного периода и не генерируют банковский доход в виде процентов.

Эксперт подчеркнул, что с юридической точки зрения полное прекращение действия кредитной линии или расторжение договора по инициативе банка невозможно, если клиент добросовестно исполняет свои обязательства. Однако сокращение лимита или приостановка новых операций — допустимые меры, если они не нарушают условий договора. Это позволяет банкам снизить объем неработающего капитала.

Для клиента это означает необходимость более вдумчивого подхода к использованию кредитных продуктов.