Экономист Остапкович заявил, что всего 10% россиян имеют очень высокие доходы

Доля россиян, чьи доходы можно назвать высокими, составляет всего 10%. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Он объяснил, что бремя основной налоговой нагрузки ложится именно на эти 10% жителей России. Они получают больше, соответственно, и платят тоже больше.

«У нас 10% верхних людей, которые получают самые большие доходы, аккумулируют около 50% всех доходов. Ну не 50%, но 45-46% точно», — рассказал эксперт.

Он добавил, что большинство россиян, а именно 82%, имеют годовой доход менее одного миллиона рублей до момента вычета НДФЛ.

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