Экономист Остапкович сообщил о росте экономики России, который заметили даже в МВФ

В МВФ поняли, что экономика России растет, поэтому повысили прогноз роста до 3,6% в 2024 году. Об этом RT рассказал директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Собеседник издания пояснил, что МВФ не обладает расчетными данными. Он призвал россиян больше ориентироваться на Минэкономики и Центробанк.
«Главный прогноз — это то, что делают наши регуляторы, которые абсолютно официально знают состояние экономики», — сказал эксперт.
В заключение экономист добавил, что Центробанк планирует рост в районе 4%.
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