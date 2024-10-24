Экономист Остапкович сообщил, что повышение МРОТ может привести к сокращениям

Экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с изданием Ura.ru рассказал, чем опасно повышение МРОТ.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон о повышении МРОТ с 1 января 2025 года. Минимальная зарплата россиян составит 22 440 рублей.

По словам эксперта, повышение МРОТ считаться приятным процессом лишь для рабочих, а для предприятий оно грозит определенными проблемами.

«Как правило, тогда идет сокращение занятости. То есть, чтобы вписаться в этот фонд, они должны условно сократить двух-трех человек», — сказал экономист.

Проблемы на себе особенно ощутят представители малого бизнеса — им придется либо идти на сокращения, либо повышать цену на свои товары, пояснил Остапкович.