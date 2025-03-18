Экономист Ордов спрогнозировал снижение ключевой ставки летом

Директор Высшей школы финансов РЭУ им Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik о процессе изменения ключевой ставки.

По его словам, в начале лета произойдет замедление инфляции, и Центральный банк перейдет к снижению ключевой ставки. Это станет возможным благодаря инструментам денежно-кредитной политики, которые уже начали влиять на инфляционный процесс.

«Мы видели 2022–2023 годы, где действительно импортозамещение в реальном выражении было успешным. Но в настоящее время для того, чтобы что-то заместить, надо что-то инвестировать. При текущих ставках это сделать практически невозможно», — пояснил специалист.

Эксперт спрогнозировал необходимость снижения ключевой ставки Центральным банком на 2–3% пункта из-за нулевого роста ВВП в 2025 году. Это приведет к повышению инвестиционной активности и формированию уверенности у предпринимателей.