Экономист Ордов счел неэффективной идею обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова и доктор экономических наук Константин Ордов счел идею обязательной индексации зарплат в коммерческом секторе неосуществимой. Об этом сообщила « Москва 24 ».

Эксперт привел в пример ситуацию, когда компании, столкнувшиеся с экономическими трудностями, переходят на неполную рабочую неделю.

«Более того, даже при повышении минимального размера оплаты труда работодатели могут переводить сотрудников на меньшую долю ставки», — отметил Ордов.

Экономист также добавил, что обязательная индексация может стимулировать предпринимателей активнее использовать труд самозанятых.