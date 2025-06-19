Экономист Ордов поддержал идею с инвестсчетами для детей

Россиянам предложат новый способ накопления средств для детей — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который можно будет открыть с рождения ребенка. Инструмент предполагает налоговый вычет. В беседе с « Москвой 24 » идею прокомментировал доктор экономических наук Константин Ордов.

По его словам, подобная инициатива будет выгодна как для участников финансового рынка, так и для родителей.

«Широкий спектр финансовых институтов будет радостно аплодировать этим перспективам. В том числе различные пенсионные и прочие фонды, которые с помощью этого будут финансировать, например, государственные облигации», — отметил эксперт.

Он также пояснил, что реализация предложения обещает выгоду родителям, которые хотят сформировать крупный капитал к совершеннолетию ребенка, например для оплаты образования или покупки недвижимости.