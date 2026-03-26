Экономист Юсупов назвал причины роста банкротства среди молодежи в России

В России наблюдается тревожная тенденция — значительное увеличение числа банкротств среди граждан младше 25 лет. За последние два года этот показатель резко возрос с 1,5% до 14%. Экономист, партнер коммуникационного агентства «Голдман Эдженси» Ахмед Юсупов объяснил «Известиям» причины этого явления.

Эксперт указывает на два ключевых фактора: упрощение процедуры банкротства и особенности поведения «зумеров». С 2020 года граждане с долгами до миллиона рублей могут бесплатно подать заявление через МФЦ, а недавно эта возможность появилась и на портале «Госуслуги». Поведенческий фактор заключается в том, что молодые люди часто берут микрозаймы без четкого плана погашения, рассматривая банкротство как легальный способ «обнулиться».

По данным коллекторского агентства «Интел коллект», доля заемщиков до 25 лет среди всех банкротов выросла с 3% в начале 2023 года до 15% к концу 2025-го. Возрастная группа 25–29 лет с долей 21% сместила ранее лидировавших заемщиков 35–39 лет. При этом, как отмечает Юсупов, многие молодые люди не усваивают урок: агрессивная реклама юридических фирм создала впечатление, что процедура банкротства — это простой сервис без серьезных последствий.