Экономист Мосягин сообщил, что проживание в Китае обойдется в 50 тысяч рублей в месяц

Старший преподаватель института международных экономических связей, помощник депутата Госдумы Илья Мосягин оценил для « Газеты.ru » стоимость жизни в Китае в течение месяца.

По словам эксперта, для месячного проживания в КНР потребуется около 50 тысяч рублей.

«Аренда бюджетного жилья (хостелы или гестхаусы) обойдется примерно в 20–30 тысяч рублей в месяц, питание — еще около 15–20 тысяч рублей, а транспорт — примерно две-три тысячи рублей», — пояснил специалист.

Экономист предупредил, что россияне могут столкнуться с языковым барьером, а также различиями в цифровых экосистемах — популярные в России сервисы могут быть недоступны. Кроме того, важно соблюдать местные правила и культурные нормы.