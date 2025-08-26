Экономист Мосягин поддержал ограничение числа банковских карт на одного гражданина

Старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин выразил мнение относительно предложенного ограничения числа банковских карт на одного гражданина в беседе с изданием «Газета.Ru» .

По словам эксперта, установленная норма в десять карт вполне удовлетворяет нужды подавляющего большинства населения страны.

Ранее стало известно, что власти рассматривают возможность ограничить количество банковских карт, которыми может владеть один россиянин, до десяти единиц. Это предложение включено во второй пакет мер по борьбе с киберпреступностью.

Мосягин подчеркнул, что данная мера направлена исключительно на защиту финансовой безопасности граждан и создание надежного барьера перед действиями мошенников, активность которых достигла значительных масштабов. Эксперт поддерживает общую идею инициативы, поскольку обеспечение сохранности денежных средств граждан является важнейшим приоритетом государства. Однако он также указал на необходимость учета потребностей россиян в области финансового планирования при реализации данного предложения.