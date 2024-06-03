Экономист Мекшенева призвала не открещиваться от возможностей нейросетей в обучении

Нейросети могут серьезно помочь с образовательным процессом, поэтому не стоит воспринимать их как инструмент для списывания. Об этом RuNews24.ru рассказала кандидат экономических наук, доцент Жанна Мекшенева.

По ее словам, возможности искусственного интеллекта не только можно, но и нужно использовать в обучении. Нейросети стали новой реальностью, и отрицать это бесполезно.

«Тем не менее эта нейросеть поможет обучающимся задать вектор написания текста в определенном направлении. Нейросети и чат-боты — это та реальность, от которой уже не откреститься», — подчеркнула эксперт.

Она заявила, что можно один и тот же проект сделать самостоятельно и поручить нейросети. Потом сравнить результаты и провести анализ.