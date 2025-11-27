Экономист Масленников усомнился в необходимости сезонного перевода времени

Идея возврата к переводу часов на зимнее и летнее время вызывает сомнения относительно своей экономической выгоды, сообщил экономист Никита Масленников в интервью « Москве 24 ».

Специалист отметил потенциальные негативные последствия такого шага. По его словам, изменения в привычных биоритмах, включая ранний подъем или позднее засыпание, способны негативно отразиться на состоянии работников и снизить производительность труда.

«Стремление сэкономить электроэнергию рискует обернуться сложностями в связи с длительной адаптацией сотрудников к измененному распорядку дня», — пояснил эксперт.

По его словам, исторически перевод стрелок применялся для экономии, но современные технологии делают этот аргумент менее убедительным.