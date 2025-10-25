Экономист Масленников спрогнозировал подорожание проезда в общественном транспорте на 8%

Экономист Никита Масленников в беседе с сайтом « Абзац » предположил возможное повышение стоимости проезда в общественном транспорте России на уровне 7,5–8%.

По словам эксперта, транспортные организации нуждаются в стабилизации доходов и расходов, учитывая небольшую динамику роста тарифов предыдущих периодов.

«Индексация по общественному транспорту должна быть в интервале от 7,5 до 8%. Все будет зависеть от реальной ценовой динамики, которую мы будем наблюдать до конца года и в первом квартале следующего», — отметил специалист.

Как пояснил Масленников, в прошлом году соответствующие меры позволили решить некоторые проблемы, связанные с модернизацией транспортной инфраструктуры, добавила радиостанция Sputnik.