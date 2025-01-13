Экономист Масленников: политических предпосылок для возобновления работы СП нет

Экономист Никита Масленников заявил в беседе с телеканалом «Звезда» , что в настоящее время отсутствуют политические предпосылки для возобновления работы оставшейся части газопровода «Северный поток — 2».

Он прокомментировал высказывания некоторых западных политиков о восстановлении эксплуатации газопровода.

«Пожелания могут быть какие угодно, но тем не менее на сегодняшний день это из разряда идеи очень отдаленного будущего», — сказал эксперт.

Экономист также подчеркнул, что для России важно получить определенные гарантии от тех, кто заинтересован в запуске «Северного потока — 2».