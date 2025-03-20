Экономист Масленников назвал SWIFT уходящей системой

Экономист Никита Масленников рассказал, что операции банков внутри России не требуют подключения к SWIFT. Об этом он сообщил RT .

По словам собеседника, существуют другие внутренние системы информации о платежных поручениях. Он уверен, что в скором времени SWIFT перестанет быть актуален.

«Цифровые активы и валюты — этот технологический кластер приходит на смену SWIFT… Поэтому сегодня уже понятно, что это во многом уходящая система», — сказал он.

Некоторое время она все же просуществует, поскольку банковские системы активно развивающихся стран со SWIFT работают, добавил Масленников.