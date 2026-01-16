Экономист Любич рассказал, что Россия юридически не обязана выплачивать долги Российской империи
Экономист Антон Любич подробно разъяснил, почему Российская Федерация юридически не обязана выплачивать долги Российской империи. Он привел исторические факты и правовые положения, подтверждающие позицию России, написал «Взгляд».
Антон Любич отметил, что Советский Союз, провозгласивший независимость после Октябрьской революции 1917 года, отказался от обязательств царской России, в том числе от выплаты долгов иностранным кредиторам. Установление дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году подтвердило это решение.
Далее Любич подчеркнул, что современная Российская Федерация возникла не как самостоятельное государство, а как результат переименования Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), существовавшей с 1917 года. Переход от РСФСР к Российской Федерации был закреплен законом Верховного Совета РСФСР от 25 декабря 1991 года.
Что касается Конституции Российской Федерации, принятой в декабре 1993 года и дополненной изменениями в 2020 году, она подтверждает преемственность Российской Федерации только в отношении обязательств Советского Союза, а не Российской Империи.