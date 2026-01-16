Экономист Антон Любич подробно разъяснил, почему Российская Федерация юридически не обязана выплачивать долги Российской империи. Он привел исторические факты и правовые положения, подтверждающие позицию России, написал «Взгляд» .

Антон Любич отметил, что Советский Союз, провозгласивший независимость после Октябрьской революции 1917 года, отказался от обязательств царской России, в том числе от выплаты долгов иностранным кредиторам. Установление дипломатических отношений между СССР и США в 1933 году подтвердило это решение.

Далее Любич подчеркнул, что современная Российская Федерация возникла не как самостоятельное государство, а как результат переименования Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), существовавшей с 1917 года. Переход от РСФСР к Российской Федерации был закреплен законом Верховного Совета РСФСР от 25 декабря 1991 года.

Что касается Конституции Российской Федерации, принятой в декабре 1993 года и дополненной изменениями в 2020 году, она подтверждает преемственность Российской Федерации только в отношении обязательств Советского Союза, а не Российской Империи.