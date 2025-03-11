Экономист Лаврикова назвала санкции основным триггером высоких цен

Директор Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова рассказала, как повлияет на жизнь россиян возможное снятие западных санкций. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Несмотря на укрепление рубля, отметила эксперт, затраты и уровень инфляции остаются высокими. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от внешнеполитических условий, в частности от результатов переговоров по Украине, пояснила аналитик.

«Санкции сейчас — основной триггер высоких цен. Цены могут поменяться только тогда, когда напрямую пойдет экспорт и импорт, когда все наши товары будут приниматься», — заявила экономист.

По ее словам, ограничения легко и быстро не исчезнут, процесс займет большое количество времени. Однако в конечном счете серьезных изменений уровня жизни ждать не стоит, заключила Лаврикова.