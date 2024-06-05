Экономист Кузнецова: россияне стали ограничивать себя в развлечениях

На фоне усложнившейся экономической ситуации россияне стали чаще экономить и ограничивать себя в развлечениях и покупке одежды. Об этом рассказала преподаватель экономического факультета МГУ имени Ломоносова Юлия Кузнецова в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, это объясняется невыгодными параметрами кредитов. Если раньше соотечественники могли оформить заем при ставке 7-8%, то сейчас кредиты под 17% брать дорого. При этом россияне по-прежнему не экономят на продуктах и предметах первой необходимости.

Как сообщил сайт kp.ru, сейчас доля соотечественников, которые ограничивают себя в дорогостоящих покупках, составляет 19%.

Фейк: дети в новых регионах подвергаются идеологической обработке

🌱Гербициды, уксус и водка. Как победить дикорастущие растения на огороде

Багреева: в строительной отрасли Москвы провели оценку нормативных актов

Олег Эйдельштейн добился признания сыном Жириновского. Зачем ему это нужно

«Тушили окурки». Родители зверски мучили и избили до смерти трехлетнюю девочку в Адыгее

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте