Экономист Кузнецова: россияне стали ограничивать себя в развлечениях

На фоне усложнившейся экономической ситуации россияне стали чаще экономить и ограничивать себя в развлечениях и покупке одежды. Об этом рассказала преподаватель экономического факультета МГУ имени Ломоносова Юлия Кузнецова в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, это объясняется невыгодными параметрами кредитов. Если раньше соотечественники могли оформить заем при ставке 7-8%, то сейчас кредиты под 17% брать дорого. При этом россияне по-прежнему не экономят на продуктах и предметах первой необходимости.

Как сообщил сайт kp.ru, сейчас доля соотечественников, которые ограничивают себя в дорогостоящих покупках, составляет 19%.