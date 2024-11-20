Экономист Кузнецова: повсеместный майнинг создает угрозу оттока людей из всех областей народного хозяйства

Запрет на майнинг криптовалюты вводится с 1 декабря в некоторых регионах России. Цель ограничений — стабилизация энергетики и регулирование быстрорастущей отрасли добычи криптовалют, рассказала инвестиционный советник реестра ЦБ, экономист Юлия Кузнецова в беседе с сайтом «Мир 24» .

В частности, полный запрет на майнинг до 2031 года коснется Кавказа. Он связан с тем, что у электрифицирующих компаний нет свободных мощностей для покрытия нужд населения. Частичный запрет в осеннее-зимний отопительный период введут в Иркутской области, а также в некоторых районах Бурятии и Забайкальского края.

Помимо загрузки электросетей, повсеместный майнинг угрожает оттоком специалистов и рабочих из всех областей народного хозяйства. Людям становится выгоднее и проще заниматься майнингом, отметила Кузнецова.