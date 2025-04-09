Экономист Кузнецов предупредил о переплате по микрозаймам на 300% в год

Переплата в год почти на 300% ожидает тех, кто решится взять деньги у микрофинансовой организации. Об этом предупредил экономист Александр Кузнецов в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, чаще всего россияне оформляют займы на личные расходы — от 17,6% до 80%. Далее по популярности следуют кредиты на технику и электронику — от 6% до 39%. Ремонт квартиры или автомобиля занимает третью строчку — от 3% до 22%.

Все чаще берут деньги в МФО в качестве оборотных средств для бизнеса — 13,3%, а также на лечение — от 3% до 14%. Рефинансирование долгов составляет 3%, а 2% приходится на образование, сообщил специалист.