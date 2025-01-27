Экономист Кульбака связал рост МСП в России с попытками уклонения от налогов

Экономист Николай Кульбака в беседе с «Ридусом» выразил предположение, что увеличение числа малых и средних предприятий (МСП) в России может быть связано с попытками уклонения от налогообложения.

Согласно данным Корпорации МСП, количество таких предприятий в стране достигло рекордного значения — 6,59 миллиона. За 2024 год было зарегистрировано свыше миллиона новых компаний и индивидуальных предпринимателей.

Среднемесячный доход МСП составил 1,7 триллиона рублей для микропредприятий, 0,6 триллиона рублей — для малых компаний и 0,2 триллиона рублей — для средних организаций. Средняя выручка одного предприятия увеличилась на 11,2%, обогнав уровень годовой инфляции.

Экономист отметил, что преждевременно утверждать о значительном росте предпринимательской активности в стране.