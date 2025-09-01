Экономист Кривко отметила, что замена врачей фельдшерами поможет устранить дефицит кадров в медицине

Доктор экономических наук, профессор Института международных экономических связей Людмила Кривко в беседе с «Газетой.Ru» высказала мнение о том, что замена участковых врачей фельдшерами направлена на преодоление дефицита медицинских кадров, который невозможно устранить сразу.

С 1 сентября фельдшеры и акушерки в России получат право временно выполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Профессор считает, что привлечение специалистов со средним медицинским образованием может быть оптимальным решением в сфере скорой и первичной медико-санитарной помощи.

«Для рутинных клинических случаев квалификации фельдшера или акушерки вполне достаточно», — отметила эксперт.

Это позволит пациентам избежать самолечения и неконтролируемого приема лекарств, считает Кривко. Она подчеркнула, что во многих ситуациях участие среднего медперсонала будет плюсом для пациентов, например, при продлении рецептов или направлении на обследование. Однако экономист также добавила что фельдшеры не могут полностью заменить врачей, особенно в случаях редкой или атипичной патологии.