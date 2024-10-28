Экономист Кричевский заявил, что ситуация с воровством масла преувеличена

Разговоры о том, что россияне стали повально воровать сливочное масло и что магазины вынуждены упаковывать его в защитные боксы, сильно преувеличена. Об этом радио Sputnik рассказал доктор экономических наук Никита Кричевский.

По его словам, в настоящее время происходит нагнетание остановки вокруг этого продукта. При этом эксперт не стал отрицать, что сливочное масло подорожало, более того, цена на него будет расти и дальше. Однако нельзя говорить о тотальном дефиците или массовом воровстве.

Кричевский не исключил, что единичные случаи краж по России вполне могли быть, но они вряд ли требуют отдельного внимания и напрямую связаны с растущими ценами.