Экономист Кожевникова увидела недостатки в продолжительных новогодних каникулах

Эксперт в области управления персоналом Института экономики роста им. П.А. Столыпина Татьяна Кожевникова сообщила «Газете.Ru» , что в России у продолжительных новогодних каникул есть четыре недостатка.

Первый минус — это повышенная нагрузка на фонд оплаты труда. «Длинные новогодние каникулы — это точно проблема для большинства работодателей, а значит, и для экономики», — отметила эксперт. Работающие в праздничные дни сотрудники получают двойную оплату, что увеличивает расходы на персонал.

Второй минус заключается в неработе банков и государственных учреждений во время каникул, что осложняет решение оперативных вопросов у непрерывно работающих предприятий.

Третий недостаток — задержки в реализации проектов и запуске новых продуктов. «Две недели праздников, к которым еще иногда добавляется третья (предпраздничная последняя неделя декабря, когда уже почти никто не работает), удлиняют график реализации проектов», — подчеркнула Кожевникова.

Четвертый минус — снижение производительности труда в первые дни после праздников из-за «постотпускного синдрома».