Экономист Коваленко: возвращать ипотеку досрочно выгодно при ставке выше 8% | 360°

Общество 14 мая 2024, 17:39 Экономист Коваленко: возвращать ипотеку досрочно выгодно при ставке выше 8%

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Вносить платежи по ипотеке досрочно будет выгодно в том случае, если ставка по ней выше 8%. Об этом рассказала кандидат экономических наук Юлия Коваленко в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, чем выше процентная ставка, тем большую сумму заемщик переплатит по окончанию срока кредита. Если она ниже 8%, гораздо выгоднее будет выплачивать ежемесячный платеж по жилищному кредиту, а свободные деньги положить на вклад, сообщил «ФедералПресс».

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Коваленко посоветовала при любых условиях брать ипотечный кредит на максимальный срок с минимальным платежом.