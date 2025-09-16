Экономист Коваленко отметила, что ипотека станет доступнее для россиян старше 35 лет

Доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко сообщила «Газете.ru» о преимуществах повышения возрастного порога для молодежи до 40–45 лет.

Она подчеркнула, что инициатива, направленная на поддержку граждан, позволит им воспользоваться ипотечными программами на более выгодных условиях.

«Если говорить про ипотечные программы, то для молодых специалистов они предлагаются по более низкой процентной ставке, соответственно, при увеличении возраста молодежи есть шанс приобрести объекты недвижимости на более выгодных условиях до 45 лет», — процитировало экономиста радио Sputnik.