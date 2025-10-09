Экономист Колташов предложил реформировать статус самозанятости, а не отменять его

Режим самозанятости в России действует с 2019 года и установлен сроком на десять лет. Однако уже сейчас обсуждаются возможные изменения в статусе самозанятых. Экономист Василий Колташов в беседе с «Ридусом» высказал свои предложения по улучшению ситуации.

По словам специалиста, эксперимент с самозанятыми был «изначально искажен», поскольку работодатели стремились избежать социальных отчислений, переводя сотрудников в категорию самозанятых.

Колташов подчеркнул, что для настоящих самозанятых потеря статуса будет болезненной, так как перевод в категорию «малых предпринимателей» будет невыгодным.

«Если их сейчас погонят в "малый бизнес", как это сейчас происходит, например, в Казахстане, им это не понравится», — отметил экономист.

Эксперт предложил альтернативу отмене статуса самозанятых. По его мнению, нужно сделать так, чтобы самозанятыми остались лишь те лица, которые продают услуги и продукты собственного изготовления. Также Колташов предложил наложить ограничения на работу юридических лиц с самозанятыми и ввести жесткие штрафные санкции за нарушения.