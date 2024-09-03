Экономист Коган связал рост зарплат у курьеров с борьбой с мигрантами
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в беседе с «Ридусом» сообщил, что рост зарплат у курьеров в России является побочным эффектом борьбы с миграцией.
Сейчас, по его словам, в стране наблюдается дефицит курьеров и прочих неквалифицированных кадров.
«Спрос на курьеров в нашей стране очень большой. Онлайн-торговля развивается семимильными шагами», — пояснил экономист.
Собеседник издания считает, что при еще большем ужесточении миграции зарплаты у курьеров будут становиться выше.
Ранее сервис «Авито Работа» писал, что за последний год зарплаты у курьеров выросли на 40%.